Любопитно:

Притеснително или прагматично: В момента треньорът на ЦСКА няма за цел да развива млади български футболисти

06 януари 2026, 15:22 часа 371 прочитания 0 коментара
Притеснително или прагматично: В момента треньорът на ЦСКА няма за цел да развива млади български футболисти

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев направи любопитно изказване относно развиването на млади футболисти в столичния гранд.

 

"Имаме нужда от флангови футболисти. Надявам се по най-бързия начин да успея да приобщя Лео Перейра към онова, което представляваме като отбор. Чакаме Бусато да дойде. На този етап той е част от отбора. Ще разберете как ще процедираме с него и с всички останали.  Имаме стратегия за абсолютно всичко. Имаме нужда от време и търпение, за да разгърнем идеите, които имаме. 

Следим всеки мач на втория отбор. Знам, че разполага с много добри млади български футболисти. В момента ситуацията пред мен е не да развивам млади български футболисти, а да направя така, че този отбор да е добър, колкото водещите в България, и да се изкачим на място, което да ни даде възможност да играем в Европа. 

Най-добрият начин един треньор да бъде пазен е като постига добри резултати. Ръководството прави всичко по силите си да ни помага с всичко, от което имаме нужда. Гледаме в една и съща посока. Работим по план, който клубът има. Всеки един футболист иска да играе на добър стадион и да има най-добрите условия за работа. В момента ЦСКА ги предлага и ние сме длъжни да направим всичко по силите си този отбор да радва феновете", сподели Янев.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Христо Янев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес