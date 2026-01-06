Притеснително или прагматично: В момента треньорът на ЦСКА няма за цел да развива млади български футболисти

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев направи любопитно изказване относно развиването на млади футболисти в столичния гранд.

"Имаме нужда от флангови футболисти. Надявам се по най-бързия начин да успея да приобщя Лео Перейра към онова, което представляваме като отбор. Чакаме Бусато да дойде. На този етап той е част от отбора. Ще разберете как ще процедираме с него и с всички останали. Имаме стратегия за абсолютно всичко. Имаме нужда от време и търпение, за да разгърнем идеите, които имаме.

Следим всеки мач на втория отбор. Знам, че разполага с много добри млади български футболисти. В момента ситуацията пред мен е не да развивам млади български футболисти, а да направя така, че този отбор да е добър, колкото водещите в България, и да се изкачим на място, което да ни даде възможност да играем в Европа.

Най-добрият начин един треньор да бъде пазен е като постига добри резултати. Ръководството прави всичко по силите си да ни помага с всичко, от което имаме нужда. Гледаме в една и съща посока. Работим по план, който клубът има. Всеки един футболист иска да играе на добър стадион и да има най-добрите условия за работа. В момента ЦСКА ги предлага и ние сме длъжни да направим всичко по силите си този отбор да радва феновете", сподели Янев.