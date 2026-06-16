ЦСКА тръгна за Австрия – Христо Янев с любопитен коментар за селекцията и жребия в Лига Европа

Носителят на Купата на България ЦСКА замина днес сутринта за предсезонния си лагер, който ще се проведе в Австрия. В следващите две седмици „армейците“ ще се подготвят в курорта Бад Херинг като ще изиграят три контроли. Треньорът на тима Христо Янев определи група от 26 футболисти, на които ще разчита по време на лагера. Преди заминаването за подготовката наставникът на „червените“ говори пред медиите за селекцията в отбора, както и за предстоящия жребий в Лига Европа.

Христо Янев сподели, че на този етап може само да гадае дали ЦСКА ще привлече нови футболисти, които да се присъединят към отбора по време на лагера. Той допълни, че „червените“ са притиснати от малкото време за подготовка и затова ще наблегне предимно на кондиционни занимания.

ЦСКА ще наблегне на кондиционните тренировки

„Можем само да гадаем дали ще се приберем с по-голяма група от футболисти. Ще разберете, когато нещата се случат. Очакванията са нормални, както при всяка една друга подготовка, която сме имали. Условията в Австрия са много добри. Нямаме много време, затова искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще се опитаме в краткия период от време да подготвим отбора по най-добрия начин за това, което предстои“.

„Не можем да имаме предпочитания, защото не можем да контролираме жребия. Ще видим кой отбор ще ни се падне и ще подходим към съперника по най-добрия начин. Това е шансът на младите футболисти да видят всичко това, което правим. Начин да се докоснат до отбора и да покажат своите качества, за да разкрият потенциала си“, сподели Христо Янев.

ОЩЕ: Най-накрая: ЦСКА разкара ненужен халф, който месеци наред извиваше ръцете на шефовете