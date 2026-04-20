ЦСКА вдигна ас за Лудогорец, но Ицо Янев ще го пази за Левски – халф на „червените“ излиза на инжекции срещу „орлите“

20 април 2026, 16:17 часа 380 прочитания 0 коментара

Централният защитник Лумбард Делова е възстановен от контузия и тренира нормално със съотборниците си от ЦСКА, съобщиха от лекарския щаб на отбора. Старши треньорът на „червените“ Христо Янев, обаче, няма да рискува с включването в игра на косовския национал в първия полуфинал от турнира за купата на България по футбол Лудогорец в Разград утре от 19:00 часа.

Ето'о се оплаква от мускулен проблем

Янев ще даде допълнителна почивка на Делова, за да бъде напълно готов за дербито срещу Левски на старта на плейофите в първата четворка на шампионата в Първа лига на 25 април от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Бранителят пропусна заради травмата равенството 1:1 срещу „сините“ от последния кръг на редовния сезон преди седмица.

Джеймс Ето'о ЦСКА

Проблеми с различни болежки в състава на „армейците“ имат други двама основни играчи - Мохамед Брахими и Джеймс Ето'о, но те ще бъдат на разположение за двубоя в Разград във вторник.

Дефанзивният халф Ето'о се оплаква от мускулен проблем от около седмица и е на обезболяващи инжекции, но ще бъде титуляр срещу Лудогорец, докато крилото Брахими по всяка вероятност ще остане резерва.

Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Левски Купа на България Лудогорец Христо Янев Първа лига Лумбард Делова Джеймс Ето
