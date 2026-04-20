ЦСКА вдигна ас за Лудогорец, но Ицо Янев ще го пази за Левски – халф на „червените“ излиза на инжекции срещу „орлите“

Централният защитник Лумбард Делова е възстановен от контузия и тренира нормално със съотборниците си от ЦСКА, съобщиха от лекарския щаб на отбора. Старши треньорът на „червените“ Христо Янев, обаче, няма да рискува с включването в игра на косовския национал в първия полуфинал от турнира за купата на България по футбол Лудогорец в Разград утре от 19:00 часа.

Ето'о се оплаква от мускулен проблем

Янев ще даде допълнителна почивка на Делова, за да бъде напълно готов за дербито срещу Левски на старта на плейофите в първата четворка на шампионата в Първа лига на 25 април от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Бранителят пропусна заради травмата равенството 1:1 срещу „сините“ от последния кръг на редовния сезон преди седмица.

Проблеми с различни болежки в състава на „армейците“ имат други двама основни играчи - Мохамед Брахими и Джеймс Ето'о, но те ще бъдат на разположение за двубоя в Разград във вторник.

Дефанзивният халф Ето'о се оплаква от мускулен проблем от около седмица и е на обезболяващи инжекции, но ще бъде титуляр срещу Лудогорец, докато крилото Брахими по всяка вероятност ще остане резерва.

