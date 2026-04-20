Отлични новини за феновете: Стана ясно кога ЦСКА ще открие новата „Армия“

20 април 2026, 13:46 часа 681 прочитания 0 коментара

Феновете на ЦСКА очакват с нетърпение откриването на стадион „Българска армия“. Строежът на съоръжението върви с бързи темпове като съвсем скоро трябва да бъде завършено. Наскоро пък стана ясно, че ръководството на „армейците“ работи усилено по намирането на класен съперник от Европа, който да гостува у нас за бляскавото откриване на стадиона. В медийното пространство дори се появиха информации за гостуване на някой измежду Милан и Барселона.

Стадион „Българска армия“ ще отвори врати в края на септември

Колегите от „24 часа“ съобщиха днес, че откриването на новия стадион „Българска армия“ се планира за края на месец септември. Самото съоръжение ще бъде завършено доста по-рано, но тогава има пауза за националните отбори за Лигата на нациите, която „армейците“ искат да използват, за да се похвалят с новото си бижу в центъра на София. Паузата е предвидена между 24 и 29 септември. Родните национали стартират участието си в Лигата на нациите с две поредни домакинства – на Люксембург на 26-ти и на Естония на 29-ти.

Междувременно стана ясно, че тези дни на стадион „Българска армия“ трябва да пристигне и последния слой пясък от кариерата край Кресна. Той ще бъде използва за завършване на терена на съоръжението. Веднага след неговото полагане и изравняване, от компанията SIS, която отговаря за изграждането на терена на „Армията“ ще започнат и посяването на тревата. Очаква се това да отнеме около 3 месеца и до края на юли ЦСКА да разполага с най-модерното тревно покритие в България.

Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА стадион Българска армия
