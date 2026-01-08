ЦСКА заминава за Турция без защитник: ще разтрогва договора му

ЦСКА ще замине на подготвителния си лагер в Турция без един от защитниците, съобщават колегите от „Dsport“. „Червените“ ще пътуват за Анталия без Браян Кордоба, който явно няма бъдеще в отбора на Христо Янев. От клуба правят опити да разтрогнат договора на колумбиеца, като контрактът изтича през лятото на 2027 г. Бранителят е ненужен в ЦСКА, след като от началото на сезона почти не е играл.

Кордоба е играл в 4 мача от началото на сезона

Браян Кордоба записа едва 4 мача за „армейците“ от началото на сезона, като в тях изигра само 226 минути. След напускането на колумбиеца, на позицията централен защитник ще останат налични Теодор Иванов, Лумбард Делова и Адриан Лапеня. Естествено, ЦСКА ще търси ново попълнение на тази позиция, за да увеличи конкуренцията и дълбочината на състава. „Червените“ вече обявиха официално пет нови попълнения, а вече се появи информация, че имат интерес към млад алжирски талант.

ЦСКА заминава за Турция на 11 януари

„Армейците“ заминават за подготвителния си лагер в Турция на 11 януари, неделя. Там те ще прекарат почти две седмици, като ще се върнат на 24 януари. По време на подготовката ЦСКА ще изиграе 4 контроли срещу Корона Киелце на 14 януари, Млада Болеслав на 17 януари, ЛНЗ Черкаси на 21 януари и Нови Пазар на 23 януари.

