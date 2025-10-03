Цветомир Найденов се заяде с ЦСКА и удари "армейците" по болна тема

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов косвено се заяде с отбора на ЦСКА, пускайки шеговит коментар за футболиста на "червените" Иван Турицов. По-рано през деня стана ясно, че Турицов се завръща в националния отбор по футбол, като е получил повиквателна от новия национален селекционер Александър Димитров. А Найденов реши да коментира темата, като призова само да не се дава на Турицов да бие дузпи.

Босът на ЦСКА 1948 коментира връщането на Иван Турицов в националния

"Този Майстор само да не бие дузпи, иначе е ОК", написа лаконично Цветомир Найденов в личния си профил във Фейсбук. Коментарът на Найденов е отправка към пропуснатата от Турицов дузпа срещу ЦСКА 1948 през пролетта на 2023 година, когато ЦСКА бе лидер в класирането, но изпусна да вземе трите точки, а след това бе задминат от Лудогорец, за да може "орлите" отново да станат шампиони на България.

Този Майстор само да не бие дузпи, иначе е ОК 😉👍 Публикувахте от Tzvetomir Naydenov в Петък, 3 октомври 2025 г.

Това е една от болните теми за ЦСКА от последните години, тъй като тимът бе изключително близо до титлата, но на практика тази пропусната дузпа на Турицов ги лиши от възможността да се задържат пред Лудогорец. Иначе Иван Турицов не е играл за България повече от година. Изглежда, че с идването на Александър Димитров той отново ще получи шанс за изява, а интересното е, че и новият треньор на ЦСКА Хрисо Янев смята да разчита на него.

И докато Турицов се върна в националния, то основен бранител на Левски е аут от състава на България за мачовете с Турция и Испания.