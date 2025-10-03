Войната в Украйна:

Александър Димитров върна Иван Турицов в националния, бранител на Левски е аут за Турция и Испания

03 октомври 2025, 11:30 часа 488 прочитания 0 коментара
Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров обяви пълни списък с играчи, на които ще разчита в предстоящите световни квалификации срещу Турция и Испания. „Лъвовете“ приемат югоизточната ни съседка на 11 октомври от 21:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Три дни по-късно представителният ни тим гостува на Ла Фурия на стадион „Хосе Сория“ във Валядолид. Срещата е от 21:45 часа българско време.

Иван Турицов не е викан в тима от една година 

Прави впечатление, че в националния отбор на България се завръща Иван Турицов. Защитникът на ЦСКА не е викан в състава от края на миналата година. Последният път, в който той попадна в групата на „лъвовете“ бе гостуването на Северна Ирландия на 15 октомври 2024-та, но тогава остана на пейката и не влезе в игра. Аут от сметките на Александър Димитров пък е бранителят на Левски Кристиан Димитров.

Ето и пълния списък с повиканите от Александър Димитров:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948) Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Росен Божинов (Роял Антверп), Eмил Ценов (Оренбург), Християн Петров (Хееренвеен), Виктор Попов (Корона Киелце), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА София)

Полузащитници: Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Илия Груeв (Лийдс), Станислав Шопов (Осиек), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия)

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Здравко Димитров (Бодрум), Лукас Петков (Елверсберг), Владимир Николов (Корона Киелце), Мартин Минчев (Краковия), Радослав Кирилов (Левски)

