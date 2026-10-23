Кризата в Локомотив Пловдив се задълбочава: Чуждестранни клубове искат Косич

Кризата в Локомотив Пловдив вече е много дълбока, но лошите новини за "смърфовете" не спират. Освен че остана без собственик, сега клубът може да остане и без треньор. Според медиите в Словения, чуждестранни клубове имат интерес към Душан Косич, който се доказа като един от качествените наставници в България. Косич има откупна клауза в договора си с Локомотив Пловдив, която беше поставена от Христо Крушарски.

Бъдещето на Душан Косич е далеч от сигурно

Ето какво написаха по въпроса от словенския сайт "nogomania": "Словенският треньор Душан Косич е изправен пред все по-несигурно бъдеще в България. Основният инвеститор на Локомотив Пловдив се оттегли, клубът търси нов собственик, а феновете започнаха да събират пари за дейността му. След петото място през миналия сезон, този Косич се озова в трудна позиция. Той продължава да работи в ситуация, в която бъдещето на клуба далеч не е гарантирано.

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Косич е отговорен за морала в съблекалнята

За дългосрочна стабилност в Локомотив почти сигурно ще е необходим нов инвеститор или по-постоянен източник на финансиране. Сега фокусът е само върху оцеляването. При такива обстоятелства Косич трябва да се съсредоточи върху спортните резултати, докато чака да се реши въпросът със собствеността. Със сигурност го очаква изключително трудна работа през останалата част от сезона, когато ще трябва да поддържа морала в съблекалнята, за да може всеки някак си да оцелее поне до зимната пауза".

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