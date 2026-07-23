В Румъния попиляха Университатя: Трябва да сме доволни, че Левски спечели само с 1:0!

Медиите в Румъния попиляха от критики Университатя Крайова за представянето на отбора в първия мач срещу Левски от втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Румънският тим загуби с 0:1 на "Герена", а според водещото местно издание Fanatik шампионът на страната "трябва да е доволен, че Левски спечели само с 1:0". Друго водещо издание - Gazeta Sporturilor, отбелязва ролята на вратаря на Университатя: "Добре че беше Попика!".

Добре че беше вратарят на Университатя...

Fanatik пише, че Левски е започнал "високо, агресивно и със задушаваща преса", докато Университатя е изглеждала отпусната, уплашена и без енергия. Защитата при гола на Кристиан Димитров е описана като "упоена". Авторът дава положителна оценка единствено на вратаря Лауренциу Попеску - Попика и донякъде на капитана Банку, а заключението му е категорично: румънците трябва да са доволни, че са загубили само с 0:1, защото по-класен съперник е можел да им отбележи три гола.

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Катастрофално първо полувреме, Университатя се събуди твърде късно

От Gazeta Sporturilor допълват, че първото полувреме на Университатя е било "катастрофално". А Попика е успял да се намеси решаващо при ситуациите пред Армстронг Око-Флекс и Акрам Бурас. Изданието ProSport пише: "Събудихме се твърде късно, те вкараха твърде рано", като се отчита по-силния завършек на мача за румънците, но и се отбелязва нуждата от по-интелигентен натиск за реванша.

Медиите в България също са на мнение, че Левски е трябвало да спечели с по-изразителен резултат, за което може да съжалява в реванша след седмица.

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