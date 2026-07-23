Спорт:

В Румъния попиляха Университатя: Трябва да сме доволни, че Левски спечели само с 1:0!

23 юли 2026, 11:50 часа 872 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В Румъния попиляха Университатя: Трябва да сме доволни, че Левски спечели само с 1:0!

Медиите в Румъния попиляха от критики Университатя Крайова за представянето на отбора в първия мач срещу Левски от втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Румънският тим загуби с 0:1 на "Герена", а според водещото местно издание Fanatik шампионът на страната "трябва да е доволен, че Левски спечели само с 1:0". Друго водещо издание - Gazeta Sporturilor, отбелязва ролята на вратаря на Университатя: "Добре че беше Попика!".

Добре че беше вратарят на Университатя...

Fanatik пише, че Левски е започнал "високо, агресивно и със задушаваща преса", докато Университатя е изглеждала отпусната, уплашена и без енергия. Защитата при гола на Кристиан Димитров е описана като "упоена". Авторът дава положителна оценка единствено на вратаря Лауренциу Попеску - Попика и донякъде на капитана Банку, а заключението му е категорично: румънците трябва да са доволни, че са загубили само с 0:1, защото по-класен съперник е можел да им отбележи три гола.

Още: Левски вече си гарантира 7-цифрена сума от Шампионска лига, но големите пари идват след Университатя

Левски - Университатя

Катастрофално първо полувреме, Университатя се събуди твърде късно

От Gazeta Sporturilor допълват, че първото полувреме на Университатя е било "катастрофално". А Попика е успял да се намеси решаващо при ситуациите пред Армстронг Око-Флекс и Акрам Бурас. Изданието ProSport пише: "Събудихме се твърде късно, те вкараха твърде рано", като се отчита по-силния завършек на мача за румънците, но и се отбелязва нуждата от по-интелигентен натиск за реванша.  

Медиите в България също са на мнение, че Левски е трябвало да спечели с по-изразителен резултат, за което може да съжалява в реванша след седмица.

Още: Българският шампион стана за смях при важната си победа в Европа

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Левски Университатя Крайова
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес