Планът на Янев сработи: ЦСКА спря Карабах и остави всичко за "червения" ад в София!

Българският гранд ЦСКА спря Карабах при равенство 0:0 като гост в Баку в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Планът на Христо Янев сработи, като той заложи на схема с петима защитници, но и неговият тим стоеше високо по терена, като изненада Карабах и не позволи да застраши сериозно вратата на Фьодор Лапоухов. ЦСКА дори завърши мача с повече отправени удари, но и без чисти ситуации за гол, докато попадение на Карабах бе отменено заради засада.

Нулево реми между ЦСКА и Карабах в Баку

Христо Янев заложи на формация 5-3-2, включвайки трима централни защитници. Това очевидно изненада Карабах, който срещна трудности в създаването на голови ситуации. Темпото на игра също не бе особено бързо, което бе добре дошло за гостите от София. До почивката планът на ЦСКА сработи и неутрализира Карабах, като показа, че през втората част може дори да потърси победата при някоя атака на скорост.

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Втората част продължи в същото темпо, което не задоволяваше домакините. В 56-ата минута дойде и двойна смяна за Карабах, а три минути по-късно домакините стигнаха до гол. Кади се разписа от близка дистанция, след като топката стигна до него след удар от дистанция и рикошет в играч на ЦСКА. Футболистът на Карабах обаче бе в положение на засада, а попадението бе отменено.

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С напредване на времето Карабах започна да става по-нервен, а ЦСКА пък пое инициативата и се настани по-трайно в половината на съперника. "Червените" опитаха на няколко пъти да наситят последната третина на терена в опит да стигнат до гол, но така и не създадоха чиста ситуация. До края на мача резултатът остана непроменен, като Карабах опита няколко опасни атаки в последните минути, но не се възползва. Така ЦСКА гледа една идея по-уверено към реванша в София след седмица, когато ще разчита и на "червената" подкрепа по трибуните на "Васил Левски".

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