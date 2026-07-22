Карабах – ЦСКА: Кога и къде да гледаме първия мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа?

Носителят на Купата на България ЦСКА гостува днес на азербайджанския Карабах в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят е от изключителна важност и за двата отбора, които искат на всяка цена да продължат напред във втората по сила надпревара на Стария континент. Тимът, който отпадне в този етап на турнира ще продължи участието си в Лигата на конференциите.

Карабах – ЦСКА: Начален час и ТВ

ЦСКА се класира за втория квалификационен кръг на Лига Европа, след като в първия кръг елиминира северноирландския Дери Сити. „Червените“ спечелиха първия си мач в София с 3:2, а в реванша се наложиха над съперника с 2:1.

Карабах пък достигна до този етап от турнира, след като отстрани исландския Вестри с две победи с по 3:0.

В колко часа започва мачът между Карабах и ЦСКА?

Двубоят между Карабах и ЦСКА от втория квалификационен кръг на Лига Европа е тази вечер, като ще започне в 19:00 часа българско време. Срещата ще се проведе на стадион „Тофик Исмаилов“ в столицата на Азербайджан – Баку.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между Карабах и ЦСКА?

Срещата между Карабах и ЦСКА ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва двубоя е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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