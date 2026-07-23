Левски вече си гарантира 7-цифрена сума от Шампионска лига, но големите пари идват след Университатя

Шампионът на България Левски вече си гарантира поне 1,45 млн. евро от наградния фонд на УЕФА за участието си в квалификациите на турнирите на УЕФА. "Сините" преминаха първия квалификационен кръг на Шампионска лига след победа над Борац, а сега се намират във втория квалификационен кръг, където записаха победа над румънския шампион Университатя Крайова с 1:0 като домакин в първата среща. Реваншът е след седмица, а след него могат да се подсигурят значително по-големи пари за клуба - в зависимост дали столичани се класират напред.

В най-лошия случай Левски ще вземе 1,45 млн. евро от турнирите на УЕФА

УЕФА гарантира по 175 000 евро за участие в квалификационен кръг на Шампионска лига. Ако обаче даден отбор стигне до плейофите на Турнира на богатите, тези фиксирани плащания не се изплащат, защото клубът влиза в централизираната схема с премии, където сумите са много по-големи. Ако Левски успее да отстрани Университатя, ще си гарантира минимум участие в групите на Лигата на конференциите. Това ще им гарантира 3,17 млн. евро, а отделно клубът ще си получи и премиите по 175 000 евро за всеки преодолян кръг в квалификациите, вкл. и плейофите (общо 3,87 млн. евро).

Още: Българският шампион стана за смях при важната си победа в Европа

Участие в основната фаза на евротурнирите носи над 3 милиона евро

Ако Левски влезе в групите на Лига Европа, там премията е 4,31 млн. евро. А за участие в групите на Шампионска лига е предвидена премия от 18,62 млн. евро. В случай, че Левски отпадне от Университатя, тимът ще има гарантирано участие в плейофите на Лигата на конференциите, където ще се нуждае от победа, за да влезе в груповата фаза.

Това означава, че при най-лошия сценарий - отпадане от Университатя, загуба в третия квалификационен кръг на Лига Европа и загуба в плейофите на Лига на конференциите, Левски ще получи от УЕФА 700 000 евро (по 175 000 евро за всеки един от четирите квалификационни кръга) плюс 750 000 евро бонус за отпадането в плейофната фаза - или общо 1,45 млн. евро.

В обобщение, най-лошият сценарий за Левски:

Отпадане във втория квалификационен кръг на Шампионска лига (2 х 175 000 евро)

Отпадане в третия квалификационен кръг на Лига Европа (175 000 eвро)

Отпадане в плейофите на Лигата на конференциите (175 000 евро + 750 000 евро)

Общата сума при този сценарий, която УЕФА ще изплати на Левски, е 1,45 млн. евро.

Още: Хулио Веласкес посочи фактора, който "направи разликата" срещу Университатя