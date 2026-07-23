ЦСКА разиграл печелившия план срещу Карабах на ходом! Янев разкри ключа за силния мач на "червените"

ЦСКА изненада Карабах с различна тактика и поведение на терена, а Христо Янев разкри след мача, че планът за двубоя е бил разигран веднъж, и то на ходом по време на възстановителната тренировка на отбора. Отвъд това обаче Янев бе категоричен, че ключът за успеха е бил различният дух на целия отбор. Той похвали агресията и старанието на всички играчи да изпълнят максимално добре тактическите указания, като остана много доволен от играта и резултата преди реванша в София.

Христо Янев остана много доволен от играта и себераздаването на ЦСКА срещу Карабах

Доволен съм много от играта на моя отбор. Доволен съм от това как всички подходиха към мача. Бяхме агресивни, стояхме високо. Не им позволихме да си разгърнат играта. Резултатът е наистина добър за нас и ни дава предпоставки да вярваме, че в реванша можем да преодолеем този съперник. Мога да отлича всички играчи на терена, както и тези в съблекалнята. Духът ни беше различен", започна Янев.

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Всеки се постара да изпълни максимално добре тактическите указания. Имахме доста добри атаки, които можехме да развием малко по-добре. Има и втори мач, тази игра и този резултат ни удовлетворяват напълно. Тръгваме си по-уверени от Баку, не мога да кажа, че сме щастливи, имаме много работа да свършим. Трябва да подредим правилно в главата си това, което е добро за нас и ще ни свърши работа за този мач", добави още той.

Попитан как ЦСКА успя да изненада тактически Карабах, Янев разкри, че планът му за мача е бил разигран само веднъж преди срещата - по време на възстановителната тренировка на отбора, и то на ходом.

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