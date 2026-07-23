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Директор в Гьозтепе: Станимир Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

23 юли 2026, 20:05 часа 641 прочитания 0 коментара
Снимка: ТикТок
Директор в Гьозтепе: Станимир Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Един от най-добрите български треньори във футбола - Станимир Стоилов, е получил "невероятна оферта", която трудно може да бъде отказана, но все пак е била отклонена. Това разкри спортният директор на Гьозтепе Иван Манце. Той не сподели откъде е дошла офертата към Стоилов, но се предполага, че става дума за турския гранд Фенербахче. Стоилов игра за Фенербахче в периода 1992 - 1993 г., а откакто стана треньор в Турция, на няколко пъти бе спряган за треньорския пост в колоса от Истанбул. 

Мъри Стоилов отказал оферта, която малцина в турския футбол биха отклонили

"Нашият мениджър Станимир Стоилов получи невероятна оферта. Според мен това беше оферта, която много мениджъри в Турция трудно биха отказали. Стоилов обаче избра да остане заради ангажираността си към Гьозтепе. Работим заедно от дълго време", заяви Иван Манце. Мъри е треньор на Гьозтепе от 2023 година насам, като пое тима от Измир във второто ниво на турския футбол и го качи в елита, като веднага вкара отбора в битката за местата, даващи право на участие в евротурнирите.

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Станимир Стоилов

Българският треньор остава начело на Гьозтепе

"Той дойде тук, вярвайки в нашия проект, и продължава по пътя си със същата вяра днес. Това решение показва колко надежден и принципен човек е той", добави още спортният директор на Гьозтепе по отношение на бившия треньор на Левски. Самият Стоилов на няколко пъти в последните години отбеляза, че е много доволен от отличните условия за работа, които получава в Измир, като клубът е част от по-голям консорциум и си сътрудничи с няколко европейски клуба.

Припомняме, че наскоро треньор на Фенербахче бе именитият португалски специалист Жозе Моуриньо, който сега се завърна начело на Реал Мадрид.

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Станимир Стоилов Гьозтепе Суперлига на Турция
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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