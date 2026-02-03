Заради решение на Станка Златева: Селекционерът на България в класическата борба хвърлил оставка?

Селекционерът на националния отбор на България по борба в класическия стил Стоян Добрев е подал оставка, съобщава Arenasport. Той е взел решение да се оттегли от поста и да не продължава работата си с представителния тим.

Станка Златева настоява за централизирана подготовка

В сряда Добрев е провел среща с борците на ЦСКА, продължила над 30 минути. По време на разговора той е изразил готовност състезатели като Семен Новиков, Кирил Милов и останалите да се подготвят с личните си треньори Сослан и Казбек Фарниеви, при условие че представят България на европейското и световното първенство през годината.

Предложението обаче не е било прието от президента на Българската федерация по борба Станка Златева, която е настояла за централизирана подготовка и е отказала вариант, при който Фарниеви да участват в тренировъчния процес.

Според информацията Стоян Добрев е счел, че при тези условия няма как да изпълнява ефективно задълженията си и да разчита на водещи състезатели, поради което е взел решение да подаде оставка. Очаква се федерацията да излезе с официална позиция по случая.

ОЩЕ: Уж нямаше да се купуват чужденци, но България е дала внушителна 6-цифрена сума за руски борец