Роден гранд ще пробва един от най-големите таланти в Африка (ВИДЕО)

Ботев Пловдив е в позиция, в която търси свежи попълнения, които да не струват много скъпо на клуба и в същото време да имат възможност за голяма възвръщаемост. Това е и причината „канарчетата“ да вземат на проби един от най-големите таланти на конгоанския футбол. Става въпрос за 17-годишния халф Есдрас Макоси, а информацията идва от медиите в африканската страна. Надеждата на младока е да впечатли треньора Димитър Димитров-Херо и да си осигури постоянен договор.

Есдрас Макоси спечели шампионската титла на страната си

Търсенето на Ботев Пловдив напълно съвпада с профила на играча, а за него е важно да се докаже в конкурента среда. Така той ще може да направи следващата стъпка в своята кариера. Целият треньорски щаб на „канарчетата“ ще наблюдава Макоси и само представянето му в следващите дни ще определи дали бъдещето му ще е в Ботев. Сезон 2024/25 беше много силен за младока. Той игра за Левз Игълс дю Конго и спечели шампионската титла на страната.

„Той блести със своето постоянство, зрялост и влияние върху играта“

Ето какво пишат в местните медии за него: „Само на 17 години той блести със своето постоянство, зрялост и влияние върху играта. Трениран във взискателния център Уяна, а по-късно в Сен Дамиен, Макоси въплъщава успеха на внимателно управляван кариерен път, белязан от упорит труд, талант и постоянен напредък“. Младият конгоанец е висок 1.75 м и тежи 64 кг, но крехката си физика компенсира с техника, поглед над играта и разбиране на тактиката. Макоси е в гарнитурата до 20 години на националния отбор на Конго, но вече се говори за негов дебют при мъжете. И не напразно – младият халф е един от най-постоянните футболисти в местното първенство.

