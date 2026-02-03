Лайфстайл:

03 февруари 2026, 10:48 часа
Първа ключова държава забрани скритите дръжки на автомобилните врати

Вече е факт първата в света държавна забрана на скритите дръжки на вратите на електрическите превозни средства (EV).

Първата страна, която спира използването на спорните дизайни, станали популярни благодарение на Tesla на мултимилиардера Илон Мъск, е Китай.

Съображения за сигурност

Това се случва в момент, когато електрическите превозни средства са подложени на щателен контрол от страна на организации за безопасност по целия свят след редица фатални инциденти, включително две катастрофи с жертви в Китай с участието на електрически автомобили Xiaomi, при които се подозира, че прекъсването на електрозахранването е попречило на отварянето на вратите, пише ВВС.

Съгласно новите разпоредби в Китай, автомобили ще могат да се продават на територията на страната, само ако имат механично отключване както от вътрешната, така и от външната страна на вратите си.

Новите правила трябва да влязат в сила на 1 януари 2027 г.

Правилата на Министерството на промишлеността и информационните технологии изискват външната страна на всяка пътническа врата, с изключение на багажната, да има вдлъбнатина с размери не по-малки от 6 см (2 инча) на 2 см на 2,5 см, за да се осигури достъп до дръжката.

Вътре в колата трябва да има надписи с размери най-малко 1 см на 0,7 см, указващи как се отваря вратата.

Автомобилите, които вече са одобрени от властите и са в последните етапи на навлизане на китайския пазар, ще имат още 2 години, за да актуализират дизайна си.

Източник: Getty Images

Първа крачка към глобални мерки

Скритите дръжки са широко използвани в новите електрически и хибридни автомобили, както и тези, задвижвани от горивни клетки.

Те са факт в около 60% от 100-те най-продавани електрически автомобили, сочат данни, цитирани от контролирания от правителството вестник China Daily.

Въпреки че мерките ще важат само за модели, продавани на китайския пазар, огромното присъствие на страната в световната автомобилна индустрия означава, че е вероятно ходът да окаже влияние върху целия свят.

Дръжките на вратите на Tesla вече се разследват от американските регулатори по безопасност, а властите в Европа обмислят свои собствени правила.

През ноември Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA) започна разследване, фокусирано върху електрическите дръжки на вратите на Tesla, в отговор на съобщения, че те внезапно са спрели да работят, оставяйки деца заключени в колите.

NHTSA заяви, че е получила 9 оплаквания относно дръжките в автомобилите Model Y 2021 на Tesla - водещият модел на компанията.

В 4 от случаите собствениците на автомобилите са били принудени да счупят прозореца, за да разрешат проблема.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Автомобили Китай дръжки електрически автомобили
