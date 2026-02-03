Спорт:

Безпрецедентно: Национален отбор по баскетбол ще запълва „дупка“ в Купата на България

Националният отбор по баскетбол за девойки до 18 години ще се включи като четвърти отбор в Купата на България за жени. По този начин ще се запълни „дупка“ в ½-финалите на клубната надпревара за 2026 г., в която има само три женски тима. Това беше потвърдено от президента на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков.

"Това е отборът, който ще ни представлява през лятото на Европейското първенство за девойки до 18 години", заяви той пред БТА. Домакин на турнира ще бъде Берое и той ще се проведе в зала „Общинска” в Стара Загора.

Ясни са двете полуфинални двойки, които ще премерят сили на 14 февруари (събота). Един срещу друг в 13:00 часа се изправят отборът на Монтана 2003 и тимът на БФБаскетбол, а от 16:00 часа е срещата между домакините от Берое и Рилски спортист. Финалът и двубоят за третото място ще се проведат на 15 февруари.

„Очакваме момичетата да покажат качества и отборите да са равностойни, да има по два мача за всеки отбор в тази Финална четворка. Надявам се, че в такава обстановка биха могли да бъдат равностойни”, каза още Глушков.

Начело на отбора на девойките до 18 години ще застане Лилия Георгиева – старши-треньор в столичния Локомотив и национален селекционер на националния отбор по баскетбол за момичета до 16 години, който миналата година под нейно ръководство завоюва сребърните медали на Европейското първенство в Турция в дивизия Б.

В женското първенство тази година тимовете на Берое, Монтана и Рилски са изиграли едва пет кръга от началото на сезона. Президентът беше попитан дали тима от млади баскетболистки може да бъде включен в първенството, подобно на сезон 2012/2013, когато в мъжкия шампионат се включи националния тим до 20 години под името Теси България, за да може то да стане по-оспорвано и изпълнено с повече срещи.

"Да видим дали ще имаме такава възможност. Може догодина да помислим и за такъв вариант, ако отборите останат три. При всички случаи един такъв отбор, ако играе заедно, ще има много голям напредък и психологически, и спортно-технически. Смятам, че сме го показали и беше един добър опит", заяви Глушков по темата.

Кристин Попова
