Пожарните служби се модернизират с нова техника

Дронове с термокамери, които са особено ефективни при наблюдение и реагиране при горски пожари, ръчни, моторни и акумулаторни инструменти за пожарогасене, комуникационно оборудване - това е само част от съвременната техника, с която ще се сдобият всички 28 регионални пожарни служби по проект на Министерството на труда и социалната политика, съобщиха от ведомството.

Стойността на подадените проектни предложения е 7 млн. евро, които са осигурени по инициатива на министъра в оставка Борислав Гуцанов чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР), съфинансирана от Европейския съюз. Проектите ще се изпълняват в партньорство с 245 общини и Националната асоциация на доброволците.

С още над 40 милиона евро, отново осигурени по ПРЧР, общините ще могат да наемат безработни за почистване на дерета, речни корита и други. Средствата ще могат да бъдат използвани и за разчистване след бедствия.

Министър Гуцанов обяви инициативата след сигнали от доброволци за необходимостта сами да купуват оборудване. Срокът за подаване на документи изтече миналата седмица при огромен интерес. Целта на процедурата е пожарникарите и доброволците да бъдат по-добре подготвени при бъдещи кризи, като разполагат със съвременна техника и с по-добра защита, се казва още в съобщението.

Общините също ще бъдат снабдени с техника и оборудване за пожарогасителни и спасителни действия. По този начин ще се повиши капацитетът и на доброволните формирования. Ще се подобри и тяхната готовност за съвместни действия с пожарните служби.

Правителството в оставка ще отпусне по 1550 евро допълнителна помощ на семействата, пострадали от природни бедствия през 2026 г. По този начин ще бъдат подкрепени хората, по чиито имоти бяха нанесени щети от ураганния вятър в първите дни на новата година. На брифинг в Министерския съвет Борислав Гуцанов съобщи още, че по 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията в Кърджалийско, Крумовград, Кирково и околните села. Това е наша последователна политика. По същия начин подходихме лятото, когато имаше пожари и наводнения, посочи министърът.