Дилемата пред Хулио Веласкес, която може да се окаже повратна за дербито Левски - ЦСКА

Наставникът на Левски Хулио Веласкес е изправен пред голяма дилема, която може да се окаже повратна за изхода от дербито срещу ЦСКА в събота. Специалистът умува как да използва Евертон Бала на терена - дали да влезе като плеймейкър, или пък да бъде изтеглен на фланга. Далеч по-вероятно обаче е Бала да играе като плеймейкър зад нападателя, тъй като по двата фланга се очаква да оперират Радослав Кирилов и Марин Петков.

Каква ще бъде ролята на Евертон Бала в дербито срещу ЦСКА?

44-годишният Веласкес демонстрира завидни тактически умения от началото на сезона, като в много мачове изненадва с избора си на стартов състав и позициониране на играчите, но пък това му носи резултат. Сега специалистът със сигурност е подготвил добра тактика и за дербито с ЦСКА, където ще се изправи срещу Христо Янев. А ролята на Бала определено ще бъде от голямо значение за играта на "сините" в срещата.

Още: Гръмката прогноза за Левски – ЦСКА, която взриви студиото на „Точно попадение“ (ВИДЕО)

Евертон Бала ще трябва да се нагърби с плеймейкърски функции и заради липсата на Мазир Сула, който имаше тази задача в последно време, но е контузен и ще пропусне мача. Иначе сред отсъстващите е и Карл Фабиен. По-рано Бала бе ползван и като фалшива деветка, но това е малко вероятен сценарий за срещата с ЦСКА.

Още: Вечното дерби на България отдавна не е българско - ето кои са голмайсторите за последните 5 години