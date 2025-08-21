Отборът на български национал вади 1,3 милиона евро за Марин Петков

Отбор от италианската Серия Б е готов да извади 1,3 милиона евро, за да привлече 21-годишното крило на Левски Марин Петков. Става въпрос за тима на Монца, който проявява много сериозен интерес към българския национал и може много скоро да изпрати официална оферта за правата му. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, редица отбори следят случващото се около младия футболист като някои от тях дори отправиха своите предложения до „сините“.

Интерес към Марин Петков има от редица клубове

На този етап Марин Петков е следен от датския Виборг, както и от руски и американски клубове. Наскоро той бе много близо до преминаване в полския Ракув, но сделката пропадна в последния момент и крилото остана на стадион „Георги Аспарухов“. Ако трансферът на Петков в Монца се осъществи, то той ще стане вторият българин, който играе в отбора. В момента там се подвизава родният национал Валентин Антов.

Монца иска възможно най-бързо да се върне в Серия А

През миналия сезон Монца се представи много слабо в Серия А като завърши на последното 20-то място в крайното класиране и изпадна във второто ниво на италианския футбол. Ръководството на клуба обаче е решено възможно най-бързо тимът да се завърне в елита и поради тази причина са готови да „развържат кесията“, за да бъдат привлечени качествени играчи, които да вдигнат конкуренцията в състава и да се борят за промоция.

ОЩЕ: Солидната сума, която Левски отказа да прибере за Марин Петков