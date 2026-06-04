Директор обясни защо напуска Левски – причината е проста, но малко хора говорят за нея

Една от водещите фигури в Левски в последната година обясни защо напуска клуба. Става въпрос за директор „Комуникации“ на стадион „Георги Аспарухов“ - Климент Йончев. Както е известно, вчера стана ясно, че той ще освободи поста си по собствено желание. Днес обаче Йончев разкри защо се е стигнало до това негово решение, което идва в момент, в който „сините“ стартират подготовка за новия сезон и участието си в Шампионска лига.

Йончев разкри, че основната причина за неговото решение е „бърнаут“, който е получил заради тежка преумора. Той също така допълни, че си взима почивка и за известен период от време няма да бъде на оперативно разположение на ръководството на „сините“. Директорът не разкри дали ще се завръне на „Герена“, като сподели, че ако е писано, то ще се случи.

Климент Йончев излезе с дълга публикация във Фейсбук

„В последните дни чета и слушам различни интерпретации и спекулации във връзка с една вътрешна за ПФК „Левски“ комуникация, която по неведоми пътища стигна до медиите в изкривен вид. Изчаках анонса за Рейналдо, защото по този трансфер се положи огромен труд и фокусът трябваше да бъде там“.

„А сега относно публикациите в някои медии и фейсбук групи, които обявиха, че вече съм напуснал любимия ми клуб: Истината е, че от края на тази седмица и за известен период от време няма да бъда на оперативно разположение на клуба, освен в момент на сериозна криза. Това е предварително обсъдена възможност с г-н Сираков още от края на март - ако „Левски“ стане шампион и нещата се успокоят, да мога да се оттегля за по-дълъг период. Това е бонусът, който поисках, ако си свършим добре работата. Нищо друго“.

„Същото след това предадох и на г-н Бостанджиев. Получих подкрепа и от двамата и им благодаря публично за разбирането. Подкрепа получих и от г-н Веласкес, Жоро Костадинов и много колеги в клуба, което ме накара да си спомня първите дни и пътя на промяна, който извървяхме всички заедно. Причината за всичко това е проста, но е и нещо, за което твърде малко хора говорят и аз самият много подцених. В такъв голям клуб отговорността и напрежението са смазващи и още в края на март усетих първи признаци на тежка преумора (позната и с термина „бърнаут“). Случвало ми се е само веднъж преди това в живота, въпреки че почти никога не съм си позволявал истинска почивка, и помня колко висока може да бъде цената, ако човек не реагира навреме. Обещал съм си да не допускам това отново“.

„Обещал съм го и на хората, които са в онзи другия ми живот - извън „Левски“. Хората, които са до мен в продължение на повече от 12 години. Екипът ми във всички други компании, който след всяка загуба, равен или по-голяма криза в клуба ми казваше: „Виждаме. Действай там, ние ще се погрижим за останалото.“.

„Позволиха ми да сбъдна една мечта и искам да им благодаря. Искам да съм отново изцяло на тяхно разположение. Да, не си прецених силите и затова поисках време, за да преосмисля нещата, да се прегрупирам и ако е писано - да се върна с нови сили. Предполагам, че подобно излизане не е стандартна практика във футбола, особено след такъв успех, и с това си обяснявам част от реакциите. Но би трябвало да показва и високото ниво на доверие между мен и клуба. Доверието и свободата човек да бъде честен, когато усети, че има нужда да спре. И осъзнаването, че клубът е по-голям от всеки един човек, независимо от ролята му“.

„Не спирам да го повтарям: „Левски“ е клуб, на който не можеш да даваш наполовина. Или си вътре и даваш 100% от себе си, или трябва да имаш волята да направиш крачка назад, когато сам усетиш, че не си способен на това. И за да не забравя, защото виждам, че продължават анализите по темата „Майкон“ - доколкото зависи от мен, а по тази тема имам и подкрепата на ръководството, клубът ще реагира винаги, когато някой си позволи публично да обижда или атакува треньор, играч или служител на клуба. Светкавично, остро и категорично. Без значение дали става дума за медия, подкаст или фейсбук групи с голямо влияние. Толерансът по тази тема е на степен нула“.

„Когато стандартните комуникационни механизми не са приложими, ще се търси друг легитимен начин клубът да защити хората си. И така, докато не започнем да правим разлика между несъгласие и омраза. Между критична позиция и лична разправа. Между свобода на словото и подстрекателство. Аз така разбирам нещата и нямам нищо против да бъде тествана волята ми за тази промяна и усилията, които съм готов да положа в тази посока. И нямайте съмнение - екипът, който продължава да работи, е на изключително високо ниво и вярвам, че най-хубавите дни за клуба предстоят. До нови срещи. Само „Левски“!“, написа Климент Йончев.

ОЩЕ: Атанас Бостанджиев го посочи като „лице за контакт“, а той напуска Левски