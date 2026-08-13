Радар за икономика: Най-важните новини на 13 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 13 август 2026 г.:

Има ли риск за горивата? "Лукойл" с важна новина за цените

Нефтът за "Лукойл Нефтохим Бургас" е договорен до края на септември. В момента се водят преговори за доставките през октомври. Така че нефт има, ще има, горива има и ще има. Това увери особеният търговски управител на групата компании на "Лукойл" в България Евгени Симеонов. Той посочи, че всички количества нефт се закупуват от световни гиганти. И добави, че "Лукойл“ не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества.

Още: Има ли риск за горивата? "Лукойл" с важна новина за цените

Заработи нова сухопътна алтернатива на Ормузкия проток

Оман и Саудитска Арабия официално стартираха сухопътния логистичен коридор "Безопасен зелен коридор" (Secure Green Land Corridor), който свързва оманското пристанище Сухар (Sohar Port) с сухопътното пристанище "Спарк" (SPARK Dry Port) в Саудитска Арабия ("Спарк" е индустриален проект в Саудитска Арабия, разположен между Дамам и Ал-Хаса. Основан през 2018 г. и управляван в сътрудничество със Saudi Aramco, той е проектиран като глобален център за енергийния сектор, логистиката и производството). Secure Green Land Corridor е съвместна инициатива, договорена чрез споразумение между оманската компания Arkan Logistics и саудитската SPARK Logistics - споразумението беше подписано съвсем наскоро, на 5 август.

Още: Заработи нова сухопътна алтернатива на Ормузкия проток

Танкер с руски нефт направи разлив край Оман, цените на петрола реагираха

Снимка: Getty Images

Цената на петрола се повиши и в четвъртък, 13 август, заради смъртоносните атаки срещу кораби в Оманския залив и Червено море - те продължават да предизвикват нервност сред инвеститорите. Междувременно масивният нефтен разлив в близост до Оман продължава да се разширява. Фючърсите на международния еталон „Брент“ (референтен за Европа) с доставка през октомври отбелязаха ръст от 0,1% до 88,90 долара за барел. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през септември се повишиха с 0,24% до 83,08 долара за барел.

Още: Танкер с руски нефт направи разлив край Оман, цените на петрола реагираха

Радев планира да пребори корупцията при обществените поръчки с ИИ

Правителството на Румен Радев предвижда във вече официално публикуваната си управленска програма дигитализация и прозрачност на публичните ресурси чрез системата „СИГМА“, работеща с изкуствен интелект. Управляващите са записали в плана, че целят „прекъсване на порочните практики при ценообразуването и скрити зависимости при публичните разходи чрез разработване и въвеждане на автоматизирана Система за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА), с която възлаганията се реализират в единна дигитална система с всеобхватна информация и алгоритми за проверка на базата на ИИ модели“.

Още: Радев планира да пребори корупцията при обществените поръчки с ИИ

Курсът на еврото стигна 10-дневно дъно спрямо долара

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, а в началото на деня на 10 август се задържаше почти на същото равнище, настъпи рязка промяна. Курсът започна да пада надолу спрямо този на американската валута и два поредни дни затвори на 1,1542, а после слезе още по-ниско. Днес европейската единна валута стигна най-ниската си стойност от 10 дни насам - последно на 3 август се наблюдаваше по-ниско равнище. Все пак еврото остава над психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам.

Още: Курсът на еврото стигна 10-дневно дъно спрямо долара