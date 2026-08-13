ЦСКА продава ненужен в Полша, „армейците“ прибират над 600 бона за крилото

ЦСКА е напът да се отърве от един от ненужните футболисти в състава на Христо Янев. Става въпрос за 20-годишното албанско крило на „армейците“ Кевин Додай. Това съобщи изданието „Шкодра спорт“. Според информациите фланговият състезател е пред трансфер във втородивизионния полски Лехия Гданск. Албанската медия допълва, че всичко около сделката е уточнено като ЦСКА ще получи 650 000 евро за правата на младока.

ЦСКА ще запази 20% от следващия трансфер на Додай

В следващите няколко дни Кевин Додай ще пътува за Полша, за да мине задължителните медицински прегледи, след което да подпише и своя договор с Лехия. ЦСКА пък ще запази 20 процента от евентуален следващ трансфер на крилото. Междувременно „червените“ ще трябва да преведат 15% от получените за Додай пари на бившия му клуб Влазня.

Албанецът така и не успя да се наложи при „армейците“

Кевин Додай пристигна в ЦСКА през лятото на 2025 година от албанския Влазня. Тогава „червените“ платиха 450 хиляди евро за правата му. Той обаче така и не успя да се наложи в българския гранд и през миналия сезон бе пратен под наем в родния му клуб. Договорът за между „армейците“ и албанския клуб за преотстъпването му обаче приключи и той се завърна в ЦСКА. Додай има общо 8 мача за „червените“ във всички турнири, в които не успя да се отчете с гол или асистенция.

ОЩЕ: Христо Янев преди реванша с Макаби: Нищо няма значение, освен класиране напред (ВИДЕО)