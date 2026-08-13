Пловдивски бизнесмен основа нов клуб в града – кръсти го Спартакъ 1912

Пловдивският бизнесмен Иван Пашов създаде нов футболен клуб в града, който ще носи името Спартакъ 1912. Това съобщи самият той в профилите си в социалните мрежи. Според него, мъжкият отбор вече е селектиран, води подготовка и ще се включи в една от Б областните групи на Пловдивска област. Тимът ще играе домакинските си мачове на историческия стадион „Тодор Диев“ в пловдивския квартал „Кючук Париж“.

Новият клуб е готов да се включи в една от Б областните групи

Цветовете на екипите на новия отбор ще бъдат в традиционните синьо, бяло и червено. Клубът ще има и детско-юношеска школа, в която влизат отборите от няколко по-малки академии в града, а също така ще се събират и деца, които до момента не са се занимавали активно с футбол.

Името Спартак ще бъде изписано и на логото, и на екипите, а вероятно така ще бъде и в медиите по стария правопис преди реформата от 1945-а година. Тогава наред с други промени, се прекратява изписването на краесловен ъ, където няма звукова стойност.

В града съществува и друг клуб, който претендира да е наследник на шампиона от 1963-а година, и това е Спартак 1947 Пловдив, състезаващ се в Трета лига-Югоизток.

Иван Пашов иска да върне живота на стадион „Тодор Диев“

Решението на Пашов да създаде новия клуб е провокирано след липсата на диалог със сегашния собственик на Спартак 1947 Пловдив Динко Миленчев, желанието му да се върне животът на стадион „Тодор Диев“ и емоционалната страната, че самият той произхожда от този район на Пловдив – квартал „Кючук Париж“.

„Това е за Кючук Париж и целия Пловдив! Обещах и си удържах на думата! Обещах пред вас – родителите. Обещах пред децата. Обещах пред Кючука. Обещах пред Пловдив. Преди само три седмици казах, че ще върна живота на стадион „Тодор Диев“. Казах, че няма да се предам, въпреки всички трудности и пречки, които ми създадоха хората които бяха сложили ръка върху него. За три дни почистихме и приведохме терена в състояние, в което децата отново да могат да тренират и да мечтаят. Днес вече около 400 деца тренират там. А днес изпълних и още едно обещание – създадохме мъжки футболен отбор СПАРТАКЪ 1912. Всичко това – за три седмици“, пише Пашов в страницата си във фейсбук.

„Обещах на Кючука, че ще се боря за децата. Обещах, че няма да позволя един стадион да стои празен и забравен, докато стотици деца нямат нормални условия да спортуват и стоят по улиците на града. И днес ви казвам: Това е само началото, но всички заедно ще успеем да преборим корупцията“, допълва още бизнесменът, който е и председател на Фондация „Съвет за спортно развитие Пловдив“, подкрепяща детския и аматьорския спорт в града.