Гочето на 80: Трябва да сме горди с представянето на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948!

Преди дни легендата на българския футбол Георги Василев навърши 80 години. Гочето, както всички наричат именития треньор, говори пред колегите от „Диема“ като коментира представянето на родните отбори в евротурнирите. Той бе категоричен, че феновете у нас трябва да се гордеят с представянето на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948. Пио думите му „преди си заравяхме главите в пепелта, а сега гледаме на случващото се със самочувствие“.

Георги Василев също така обърна внимание на представянето на Лудогорец. Легендата сподели, че дълги години „орлите“ са водили българския футбол, но в последно време отборите с големи традиции са си стъпили на краката и са изпреварили разградчани.

„Преди си заравяхме главите в пепелта, а сега гледаме на случващото със самочувствие“

„Чувствам се като 80-годишен – нито нагоре, нито надолу. Доволен съм от моя живот, много неща съм спечелил, но и загубил. В момента се занимавам изцяло с моите дечица. Те ми дават стимул. Цел номер 1 обаче е футбола. Той ми е много близък до сърцето“.

„Тази година, това което направиха Левски, ЦСКА, а и ЦСКА 1948, е доста запомнящо се. Човек трябва да се чувства горд с тяхното представяне. Преди си заравяхме главите в пепелта, а сега гледаме на случващото със самочувствие“.

„Левски изживя, а и още изживява голгота – дни на изпитание и на характер. Сега обаче имат цел и възможности. На фона на хората, които работят в клуба, а и имат треньор с много голяма амбиция и качества. Имат много добри футболисти. От сърце желая на Левски да влезе в основната фаза на Шампионската лига. Да успеят да преборят АЕК Атина. Но дори и да не стане, не трябва да става трагедия. Левски вече постигна голям успех“.

„ЦСКА е в период на промени. Имаше колебания и съмнения, но тръгнаха по верния път. Вече спечелиха първия мач с Макаби Тел Авив, дано продължат по същия начин. Не знам защо смятат Христо Янев за млад. Напротив – той е доста опитен човек. И като футболист имаше много качества, а и сега като треньор. Той върви по правилния път“.

„Стискам палци на Етър и им се радвам. Ако имам възможност с хората от клуба, говорим, обменяме опит. Дълъг период Лудогорец водеше футбола ни. Дойде обаче момент, в който клубове с големи традиции си стъпиха на краката и изпревариха разградчани“, заяви Георги Василев.

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