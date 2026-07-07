Левски взима балканец, за да замести контузен любимец на Хулио Веласкес

Огромна част от приготовленията на Левски за новия сезон е работат им на трансферния пазар. До момента "сините" обявиха официално 6 нови попънения. Те обаче няма да спрат до тук, като според "Mozzartsport", в плановете им влиза и Вукашин Кръстич - сръбски централен защитник, футболист на Бачка Топола. На "Герена" той ще изпълнява функциите, които трябваше да има Стипе Вуликич.

Вукашин Кръстич замества Стипе Вуликич в Левски

Левски привлече Стипе Вуликич през зимата, но от тогава хърватинът е изиграл само 5 мача за "сините". С удобния си ляв крак, той се очертаваше като един от любимците на Хулио Веласкес, но до този момент контузиите помрачават престоя му на "Герена". Левски даде солидна сума, за да го привлече от италианския Сампдория. Според източника, "сините" са се насочили към Вукашин Кръстич именно заради контузиите на Вуликич. Сърбинът е на 23 години, което би го направило доста перспективно ново попълнение.

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Вукашин Кръстич е играл само в Сърбия

До този момент в кариерата си, Вукашин Кръстич е играл само в родната си Сърбия. Той преминава през школите на Войводина и Църване Звезда, като през лятото на 2021 г. преминава със свободен трансфер в Бачка Топола. От тогава централният защитник е изиграл 91 мача за клуба. Според специализирание сайт "transfermarkt", неговата оценка се равнява на 1 милион евро, но според "Mozzartsport", сръбският отбор ще иска 500 000 евро за услугите му. Кръстич има и хърватски паспорт, което означава, че няма да заема квота за футболист извън Европейския съюз.

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