Ето какво е отказала най-новата звезда на ЦСКА, за да дойде на "армията": подписва интересен договор

Най-новото звездно попадение на ЦСКА халфът Жан-Филип Гбамин пристигна на "Армията" от френския Мец, който през миналия сезон изпадна от елитната Лига 1. Той има богата визитка, като през кариерата си е играл в много големи клубове като франските Нант и Ланс, германския Майнц и английския Евертън. Едно от най-авторитетните европейски издания "Екип" съобщи, че Гбамин е отказал както на Мец, така и на клубове от Германия, за да подпише с ЦСКА.

Жан-Филип Гбамин е отказал много, за да дойде в ЦСКА

През миналия сезон Жан-Филип Гбамин записа 31 мача във френската Лига 1, като беше титуляр в 30 от тях. Натуралната му позиция е на дефанзивен халф, но през по-голямата част от кампанията, кот д'ивоарецът игра като централен защитник. Неговият Мец записа едва 17 точки и допусна цели 76 гола в 34 мача. Така остана на последното 18-о място в елита и изпадна в Лига 2. Според източника, Гбамин е отказал на Мец да подпише нов договор и на няколко немски клуба, за да се присъедини към ЦСКА.

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"Екип" твърди още, че Гбамин е подписал договор за 1 година с ЦСКА, като има опцията да бъде удължен с още 1 година. Той е на 30 години и такива контракти не са нехерактерни за футболисти на неговата възраст. Няма информация от коя страна може да се активира опцията за удължаване на договора. Обикновено клубът има привилегията, но през последните години сме виждали и обратния сценарий.

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