Борац – Левски: Кога и къде да гледаме първия мач на „сините“ в Шампионска лига?

Първенецът на България Левски стартира днес участието си в Шампионска лига. „Сините“ се класираха за най-комерсиалната надпревара, след като през миналия сезон свалиха Лудогорец от върха у нас и спечелиха титлата за първия път от 2009 година насам. Благодарение на триумфа си в Първа лига столичани заслужиха място в „турнира на богатите“, където обаче ще започнат от първия квалификационен кръг.

Борац – Левски: Начален час и ТВ

Съперник на Левски в първия квалификационен кръг на Шампионска лига е тимът на Борац Баня Лука. През миналия сезон тимът спечели титлата на Босна и Херцеговина. Първият двубой между двата тима ще се състои тази вечер на „Градския стадион“ в Баня Лука. Реваншът е насрочен за следващата седмица и ще се играе на стадион „Георги Аспарухов“ в София.

В колко часа започва мачът между Борац и Левски?

Двубоят между Борац Баня Лука и Левски е част от късната програма на Шампионска лига в днешния ден. Срещата ще стартира в 21:30 часа българско време. Очаква се „сините“ да има сериозна подкрепа от своите фенове, които получиха 500 билета за гостуването в Босна и Херцеговина.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между Борац и Левски?

Срещата между Борац и Левски ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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