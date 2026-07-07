За много пари: ЦСКА се отказа от трансферна цел заради голямата цена

Една от водещите теми около трансферите на ЦСКА преди да отвори трансферния прозорец беше, че "червените" ще се обърнат към аржентинския пазар. Там от доста време те следяха защитника Ерик Меса, но той вече не влиза в плановете за бъдещето на "Армията", съобщават колегите от "Мач Телеграф". Сред основните причини е голямата цена, която от неговия Естудиантес искат. Именно затова от ЦСКА са се насочили към Тамиму Уору.

ЦСКА се отказа от Ерик Меса

ЦСКА имаше някои въпросителни за изчистване около защитната линия през миналия сезон. Въпреки спечелването на Купата на България, "червените" допуснаха 30 гола в 36 мача от Първа лига. Повече както от шампиона Левски, така и от Лудоогрец. Затова ЦСКА се беше прицелил в Ерик Меса, но от неговия Естудиантес са били твърди в искането на 1.5 милиона евро като трансферна сума. Това е довело до привличането на Тамиму Уору под наем от Ботев Враца.

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Тамиму Уору също е добър вариант за ЦСКА

Тамиму Уору зъщо не е лошо попълнение за защитата на ЦСКА. Той беше част от четвъртата най-добра отбрана в Първа лига през миналия сезон - тази на Ботев Враца. Врачани допуснаха 32 гола в 37 мача. По-малко попадения, но и в по-малко мачове, допуснаха само ЦСКА и Лудоогрец и Левски с по 25.Също така, Уору вече изигра половин сезон в Първа лига и не би трябвало да му отнеме време да се адаптира към родния футбол.

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