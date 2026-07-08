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Хулио Веласкес: Левски направи достатъчно, за да спечели срещу Борац – у дома ще търсим различен мач!

08 юли 2026, 0:09 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хулио Веласкес: Левски направи достатъчно, за да спечели срещу Борац – у дома ще търсим различен мач!

Левски направи достатъчно, за да вкара втори гол и да спечели мача срещу Борац Баня Лука“. Това заяви старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес след равенството 1:1 в първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Той бе категоричен, че в реванша на стадион „Георги Аспарухов“ родният първенец ще търси коренно различно развитие на срещата.

„Ще се подготвим по най-добрия начин, за да спечелим реванша“

„Идеята ни беше да спечелим мача и направихме достатъчно, за да го направим за тези 90 минути. Изключително горд съм с моите играчи при обстоятелства, които бяха изключително трудни“, заяви Веласкес.

Левски Борац Баня Лука

„През първата част ни липсваше заплахата, която можем да създадем зад гърба на защитата им и да бъде по-убедителни в действията за втора и трета топка. Стана равностойно първо полувреме и вече през второто бяхме определено по-добрият отбор. Със сигурност можехме да отбележим и втори гол“, продължи той.

„Оценявам работата на играчите на терена и благодаря на привържениците, които ни подкрепиха на стадиона. Това е тежко и дълго пътуване, изключително благодарен съм. Сега следва да се подготвим за мача у дома, да създадем специалната атмосфера на нашия стадион. Всички заедно – публика и отбор, трябва да оставим сърцата ни и да спечелим“, каза още треньорът на шампионите.

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„Ще търсим у дома различен мач. Ще се подготвим по най-добрия начин, за да спечелим мача“, завърши Веласкес.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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