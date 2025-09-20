Дъщерята на Наско Сираков и Илиана Раева с циничен коментар за дербито Левски - Лудогорец

Голямата дъщеря на Наско Сираков и Илиана Раева - Славея Сиракова, направи циничен коментар след дербито между Левски и Лудогорец в събота вечер. Двата тима си поделиха точките след равенство 0:0 на стадион "Георги Аспарухов", като "сините" могат да съжаляват повече, че не стигнаха до трите точки. В края на първото полувреме бе отсъдена и дузпа за Левски, но след намесата на ВАР се стигна до отмяна.

Мнението на Славея Сиракова за отменената дузпа

Именно към ситуацията с дузпата е насочен и коментарът на Славея Сиракова, публикуван на Story в личния ѝ профил в Instagram. "Мачовете с Лудогорец са, като нездравословна клизма... Очевидната дузпа се вижда, но никога не си проправя път", написа Славея Сиракова. От Левски също ще потърсят официален отговор от БФС за ситуацията, като ще настояват да получат ВАР-аудиото от ситуацията при дузпата, както и от ситуация с груба игра срещу Кристиан Димитров.

В лагера на Лудогорец пък са убедени, че дузпата е била правилно отменена. След равенството Левски остава лидер в класирането - с две точки пред Лудогорец. "Орлите" са 14 пъти пореден шампион на България, но през този сезон срещат съпротива за първото място, като освен това трябва да мислят и за представянето си в основната фаза на Лига Европа.

