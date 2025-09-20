"И Юлияна, и Биляна показаха страхотна борба, поздравявам ги за това – заяви Симеон Щерев, селекционер на женския национален отбор, пред БНТ. - Не мисля, че са загубили в този ден. Допуснаха грешки, които трябва да изправяме в бъдеще. Но това е пътя на развитието, това са уроци..., който не прави нищо, той не прави и грешки."

Въпреки грешките: Симеон Щерев е доволен от женската ни борба на Световното

На световното в Загреб и двете момичета загубиха във финалите, като Юлияна Янева се окичи със сребро при 68-килограмовите, а Биляна Дудова се нареди пета на 62 кг.

„Искам да благодаря и на моите помощници, свършиха голяма работа – продължи Щерев. - Подготовката се водеше изключително централизирано в зала „Диана“, не сме излизали оттам, резултати има, това е правилният път – български треньори, български състезатели. Това е, което искам – и при мъжете, и при жените.“

Наставникът коментира и самите финални срещи на двете състезателки.

„Грешката на Юлияна беше, че смени малко гарда – от ляв мина на десен, оттам стана и това придърпване на крака, това е един миг... – заяви селекционерът. - При Биляна по същия начин, 20 секунди преди да свърши срещата тя загуби точки. А и двете печелеха срещите си. Но това са грешките, върху които трябва да работим. Разстроени са, но силният спортист, трябва да има и силен характер. Има олимпийски игри. А за да вземем медал там, трябва да изправяме грешките, да вървим напред, а да се обръщаме назад!“

Щерев призна, че и двете момичета на това първенство не са били в най-оптималната си форма след възстановяване от тежки контузии.

„Най-важното е, че показаха характер, показаха българския дух – коментира световният и трикратен европейски шампион. - И това много ме радва. Мисля, че могат да запалят доста момичета да се запишат на борба. За съжаление се образува един вакуум... За да има българска школа, трябва да започнем от 15-годишните, и когато станат на 20 години, вече да вземат медали от световни и европейски първенства при юношите и девойките. Оттам да отидат при мъжете и жените. В момента ние това го нямаме.

Затова започнахме с тази централизирана подготовка, с приемането на по-талантливи деца, момчета, момичета. Да ги подготвим за 4 години, за да имаме медалисти от световни първенства и олимпийски игри.“

Щерев уточни, че предстои световно първенство до 23 г. в Нови Сад (Сърбия) от 20 до 27 октомври, за което централизираната подготовка продължава в зала „Диана“.

„И мъжете, и жените всички сме заедно, помагаме си, искаме да възродим българската школа”, завърши той.

