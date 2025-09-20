"0:0 е по-добър резултат за Левски, не за Лудогорец": Веласкес видя мача по един начин, Мота - по друг

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота даде мнението си след равенството 0:0 срещу Левски на стадион "Георги Аспарухов". Специалистът видя малко по-различно срещата спрямо наставника на "сините" Хулио Веласкес. Според Мота, през първото полувреме почти не се е играло футбол. В същото време пък Веласкес остана доволен от първото полувреме, като каза, че Левски са били много по-добри от Лудогорец - и с топка, и без топка.

Мнението на Руи Мота за дербито Левски - Лудогорец

"Беше много труден двубой. Първото полувреме имаше доста битка, единоборства. Не много възможности за игра. През второто полувреме имахме по-сериозен контрол, Левски направи някои грешки, постави ни под натиск, знаем колко са добри на статични положения. Ако имахме повече качество в последния пас, можехме и да вкараме", заяви Мота.

Треньорът бе попитан и дали този резултат удовлетворява разградчани. Мота бе категоричен, че Лудогорец винаги играе за победа и няма как футболистите да са доволни от равенство, особено в този случай, тъй като тимът изостава от Левски в класирането. "Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас. Трябва да прогресираме", каза Мота.

"Всеки иска да играе в подобни големи мачове, в тази атмосфера. Привилегия е да играем в подобни дербита, но нашата цел бяха трите точки. Не е лесно за нито един отбор. Оспорвана битка срещаме във всеки един кръг срещу всеки един отбор. Имаме определени затруднения. Играчите, които играят към момента, се справят добре и това е най-важното, че се стараят", завърши Мота.

