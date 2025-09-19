Шеф в Лудогорец призна израстването на Левски, но и остана разочарован от дербито

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев говори след равенството с Левски на стадион "Георги Аспарухов". Той заяви, че срещата е била под неговите очаквания, тъй като не е предложила особено футболно зрелище на фона на това, че е сблъсък между лидерите в класирането. Петричев говори и по други теми - подчерта, че треньорска рокада не е на дневен ред, като клубът гласува доверие на Руи Мота, а също така похвали Левски за цялостното израстване. Шефът на "орлите" каза и какви са целите пред клуба в основната фаза на Лига Европа.

"Мачът беше под моите очаквания": Петричев за дербито Левски - Лудогорец

"Мачът беше под моите очаквания, защото днес играха двата най-добри тима в България. За съжаление се получи нервен мач, от което загубиха зрителите като цяло. Аз лично очаквах повече. В крайна сметка залогът е голям, така че е нормално да се случват такива искри на терена. Като цяло, не за първи път се случва такъв мач с Левски.

Треньорска смяна на Руи Мота не стои на дневен ред

Бъдещето на Руи Мота? Това, че са се изписали неща, не значи, че идват от ръководството на Лудогорец. Ние не сме коментирали тази тема, даже напротив. Ако погледнем реално, Лудогорец като цяло върви по график, с изключение на това, че не се класирахме за Шампионска лига. Не бива да забравяме, че в момента Лудогорец гради нов отбор. Имаме много нови футболисти, на които им е нужно време.

Лудогорец гради нов отбор, с млади футболисти, и страда от липсата на конкуренция в България

Разбира се, не е това, което искаме, всички работим в посока Лудогорец да върви нагоре. Разполагаме с млад състав, с много добри момчета и мисля, че нашите фенове могат да бъдат спокойни. Трябва още малко време на този отбор, на тези момчета, които пристигнаха през лятото. Обърнете внимание, особено в атакуващ футбол, колко млади момчета имаме.

Каква е целта пред Лудогорец в Лига Европа 2025/26?

Искаме достойно представяне на първо място, защото Лига Европа е като малката Шампионска лига. При всички случаи ще гоним по-добро представяне от предния сезон. Надяваме се да направим добри мачове и съм сигурен, че с тези мачове много по-лесно ще стиковаме отбора. При добри мачове тези момчета ще могат да натрупат самочувствие. Чакаме да се върнат и класни футболисти като Дуа, Камара, Недялков.

Определено няма да ни бъде лесно, това всички го знаем. Левски има много сериозно израстване, което аз смятам, че е страхотно, защото Лудогорец има нужда от конкуренция, от такива мачове, в които се градят характери. Тези млади играчи се сблъскват с една такава атмосфера, което ги гради. Ние бяхме наясно, че благодарение на липсата на конкуренция тази пролет, Лудогорец в момента изпитва трудности. Вярвам, че можем да влезем в топ 24 в Лига Европа, защо не?

За мен беше абсолютно правилно решение, че ВАР не даде дузпа, защото това щеше да е неправилно дадена дузпа", заяви Петричев за ситуацията с Радослав Кирилов.