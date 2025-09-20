Войната в Украйна:

"Аз не съм треньор, аз съм бизнес треньор. Продахме футболисти за много добри пари"

20 септември 2025, 15:23 часа 430 прочитания 0 коментара
Един от най-добрите български футболни треньори Станимир Стоилов продължава да се наслаждава на много успешен период в турската Суперлига. Мъри е начело на Гьозтепе, който играе втори пореден сезон в елита на турския футбол, а в момента тимът се намира на второ място в класирането - на само три точки от лидера и действащ шампион Галатасарай, макар и с мач повече.

Станимир Стоилов доведе Гьозтепе до отлично финансово състояние

По-впечатляващото е, че Мъри постига тези резултати, след като през лятото остана без няколко основни футболисти. Гьозтепе е номер 1 по приходи от трансфери в Турция за миналото лято, като клубът е с положителен баланс от близо 20 милиона евро. Сега Стоилов подчерта, че той не е просто старши треньор, но и "бизнес треньор", защото има отношение към трансферите на клуба и това как да се реализират силни изходящи трансфери.

Станимир Стоилов

"Аз не съм само треньор, аз съм бизнес треньор. През лятото направихме добри трансфери. Клубът е в отлично финансово състояние. Продадохме футболисти за много добри пари, а целта сега е новопривлечените да бъдат обучени и след време с тях да се случи същото", коментира Стоилов на въпрос на колегите от Gong.bg по време на пресконференцията след ударната победа над Бешикташ.

"Имаме добри играчи, с които да преследваме целите си този сезон, но и да ги „натискаме“, за да се подобряват всеки ден, за да увеличат пазарната си стойност. Някои от нашите футболисти трябва да подобрят формата си. Селекцията ни е основана на принципи. Вярвам, че стилът ни на игра създава много проблеми на отборите в Турция", добави още бившият треньор на Левски, който изигра своята роля и за няколко силни изходящи трансфера на "сините".

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Станимир Стоилов Гьозтепе Суперлига на Турция
