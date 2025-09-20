Войната в Украйна:

БФБорба внесе яснота по 2 казуса с натурализирани състезатели и припомни приоритетите на Станка Златева

Българската федерация по борба излезе с позиция относно казуси с натурализирани състезатели. Един от тях е свързан със състезателя на ЦСКА Ален Хабулов, който бе предпочетен пред Георги Иванов от Димитровград. Другият казус пък е с натурализирания състезател Шамил Мамедов, който не е картотекиран от БФБорба. Освен разяснения по двата казуса, от федерацията припомниха и какви са приоритетите на новия председател Станка Златева.

Ето какво пишат от БФБобра:

"Ръководството на Българската федерация по борба счита за необходимо да изрази официална позиция по възникналите обществени и спортни дискусии, свързани с участието на натурализирани състезатели и мястото на българските борци в националния отбор.

Казус 1: Ален Хабулов (ЦСКА) / Георги Иванов (Димитровград)

За разлика от класическия стил, където имаше бойкот от страна на ЦСКА, в свободния стил такъв случай не е налице. Натурализираният състезател от ЦСКА – Ален Хабулов – не е бойкотирал националния отбор. Неговото отсъствие от един от лагерите е по уважителни причини. В последната си среща той победи Георги Иванов (Димитровград).

Въпреки това, с оглед интереса на българската борба и младите български състезатели, бе предоставена възможност за преборване между двамата, на което Георги Иванов (Димитровград) не се е явил. Треньорският щаб взе решение натурализираният състезател Ален Хабулов (ЦСКА) да представлява България на Световното първенство за мъже в Загреб, а Георги Иванов (Димитровград) – на Световното първенство до 23 години в Нови Сад.

Предвид обществения и клубен натиск, въпросът за участието на натурализирани състезатели ще бъде разгледан още на първия Управителен съвет на БФ Борба. Ще се обсъди възможността при наличие на изявен български състезател в дадена категория да не се допуска включване на натурализиран състезател.

Станка Златева

Казус 2: Шамил Мамедов

Натурализацията на Шамил Мамедов е резултат от решения на предишното ръководство на федерацията и не засяга настоящото ръководство. Въпреки че е сигурен медалист от големи първенства и притежава висока спортна класа, той не е картотекиран във федерацията и няма да бъде картотекиран от настоящото ръководство. Това е в съответствие с политиката, която последователно се провежда – за налагане и развитие на български състезатели.

В допълнение, в тази категория България вече има изявен представител – Микяй Наим (Левски София)

Бъдещи приоритети

Българската федерация по борба продължава последователно да изпълнява програмата на г-жа Станка Златева, избрана с подкрепата на над 100 клуба от общо 120. Основните акценти на тази програма са:

  • централизирана подготовка;
  • налагане на български треньори от световно ниво;
  • развитие и подкрепа на българските състезатели.

Ръководството на БФ Борба остава категорично в стремежа си да отстоява интересите на българската борба и на нейните състезатели."

Стефан Йорданов
