Ливърпул пак трепери, но отказа Евертън и продължава без грешка във Висшата лига!

20 септември 2025, 16:21 часа 661 прочитания 0 коментара
Действащият английски шампион Ливърпул успя да победи градския си съперник Евертън с 2:1 като домакин в дербито на Мърсисайд от 5-ия кръг на Висшата лига. Райън Гравенберх бе в основата на успеха с гол и асистенция, а попадение добави и Юго Екитике, за да може "червените" да поведат с два гола. След това Ливърпул не убеди с играта си, като допусна гол, но все пак удържа победата, която е пета поредна в пет мача от началото на сезона в Премиър лийг.

Срещата започна силно за мърсисайдци, които откриха резултата още в 10-ата минута. Мохамед Салах подаде хитро в наказателното поле към Райън Гравенберх, който от движение насочи труден удар и успя да преодолее Джордан Пикфорд. 20-на минути по-късно "червените" стигнаха и до втори гол: този път Гравенберх асистира за Юго Екитике, който завърши с хубав удар.

Ливърпул

Мърсисайдци поведоха с 2 гола, но след това отпуснаха газта

Двете попадения аванс обаче успокоиха "червените" твърде много, а Евертън започна да играе по-добре на "Анфийлд". До почивката "карамелите" създадоха няколко опасности, но не успяха да намалят изоставането си. След почивката обаче това се случи. В 58-ата минута Идриса Гей успя да вкара в мрежата на Алисон и да върне Евертън в играта.

Арне Слот реагира с тройна смяна, като включи в игра Флориан Вирц, Александър Исак и Къртис Джоунс. В 72-ата минута Ибрахима Конате стреля опасно с глава след подаване от корнер, но топката бе спряна от Джак Грийлиш пред голлинията. До края Евертън така и не успя да застраши вратата на Алисон, а Ливърпул си свърши работата, за да вземе трите точки.

Ливърпул - Евертън

С победата Ливърпул продължава перфектната си статистика и води класирането с пълен актив от 15 точки - с шест пункта пред Арсенал, Тотнъм и Борнемут, които тепърва ще играят своите мачове от кръга. Евертън допусна втора загуба от началото на сезона и остава на седмо място със 7 точки в актива си.

В следващия кръг Ливърпул гостува на Кристъл Палас, а Евертън домакинства на Уест Хям. Преди това и двата тима ще играят в третия кръг на Купата на Лигата - "червените" домакинстват на Саутхямптън, а "сините" гостуват на Уулвърхямптън.

Стефан Йорданов
Ливърпул Висша лига Евертън
