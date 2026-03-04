Един от най-солидните клубове в българския футбол продължава да затъва

Един от най-солидно представящите се клубове в българския футбол в последните години - този на Черно море, записа пети пореден шампионатен двубой без победа след подновяването на сезон 2025/26. "Моряците" не успяха да победят Арда Кърджали след равенство 0:0 на стадион "Тича" във Варна в среща от 24-ия кръг на Първа лига. Така Морето продължава да се отдалечава и от заветната цел през кампанията - влизане в първата четворка.

Пети пореден мач без победа за Черно море

Черно море бе в топ 4 след приключването на есенния дял, но още през зимата стана ясно, че тимът има финансови проблеми. Илиан Илиев на няколко пъти намекна, че не може да се очаква високо равнище през втория дял. Все по-усилено се спекулира, че той може и да напусне поста, който заема от 2018 година насам.

"Моряците" свикнаха да са в топ 3, но сега се отдалечават от четворката

Именно под ръководството на Илиан Илиев отборът на Черно море се превърна в един от най-солидните отбори в първенството на България, като миналия сезон отборът завърши на трето място, а през сезон 2023/24 варненци финишираха на второ място. Сега обаче топ 4 започва да изглежда като мираж, след като и Арда Кърджали успя да спре "моряците".

Черно море е пети в класирането с 37 точки - на три пункта зад четвъртия ЦСКА, който е с мач по-малко. Арда Кърджали пък е на седмо място с 32 точки и продължава да има амбиции да се изкачи по-нагоре в класирането, докато успоредно с това ще се бори и за класиране на финал на Купата на България, като за целта трябва да победи Локомотив Пловдив на полуфиналите.

