Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров отправи остри критики към Олимпик Марсилия и френските власти заради ограничението от 500 билета за българските привърженици. Преди заминаването на "сините" за Франция той разкри, че клубът е предложил на УЕФА три алтернативни варианта за провеждането на двубоя от Лига Европа. Един от тях е бил срещата изобщо да не се играе на "Стад Велодром", а Марсилия да гостува на Левски в София.

Левски предложил три варианта на УЕФА за мача с Марсилия

Боримиров не скри възмущението си от решението на местните власти, които отказаха да предоставят стандартната квота от 5% от капацитета на стадиона за гостуващата публика. "За нас е неприемливо това, което направи Марсилия. Защо? Защото намалиха нашите билети с 85%, а поощриха техните. Който закупи два, получава четири. Футболът е игра, която да доставя радост на хората", заяви изпълнителният директор.

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Той разкри, че според Левски УЕФА е трябвало да предприеме по-сериозни действия и да разгледа възможността за преместване на срещата. "УЕФА е наясно и трябваше да вземе мерки. А именно: да премести мача в друг град или държава, или Марсилия да гостува на нашия стадион. Нашите фенове са 500 и те казват, че не могат да се справят. Техните са 57 000 - как с тях се справят? Не се мери с еднакъв аршин", категоричен беше Боримиров.

Боримиров вярва в шансовете на Левски и очаква специален гост

Въпреки напрежението около организацията на срещата, директорът на "сините" изрази оптимизъм за представянето на отбора. "Имаме реални шансове да вземем поне точка от Марсилия, ако играем нашата игра", заяви той. Боримиров разкри още, че бившият футболист на Левски Седрик Бардон ще присъства на двубоя по негова лична покана.

С чартъра на столичани за Франция отпътуваха и Йордан Лечков, Валери Божинов, Филаделфо Апаро и новият директор Енрико Пареше. Срещата между Олимпик Марсилия и Левски е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време.

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