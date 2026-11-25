Голямата звезда на Трабзонспор Мохамед Салах предизвика истинско вълнение при пристигането на турския отбор в София за предстоящия сблъсък с ЦСКА в Лигата на конференциите. Десетки привърженици очакваха египетския нападател на летището, включително фенове на бившия му клуб Ливърпул, които носеха екипи на мърсисайдци с надеждата да получат автограф или снимка. Салах обаче беше изведен при засилени мерки за сигурност и почти никой не успя да се доближи до него.

Охраната направи коридор за Мохамед Салах

Докато останалите футболисти на Трабзонспор напускаха летището без специален ескорт, при появата на египетската суперзвезда ситуацията беше съвсем различна. Салах беше придружен от няколко охранители, включително служители на Гранична полиция, които оформиха коридор, за да може нападателят да премине необезпокояван през събралите се привърженици.

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Феновете опитаха да го последват и да привлекат вниманието му, но футболистът продължи към автобуса със слушалки на ушите, без да спира за автографи и снимки. Все пак едно малко момиченце успя да се добере до египтянина и да се снима с него. Това се оказа единственото изключение, след което Салах се качи директно в автобуса на Трабзонспор.

Фабиньо зарадва феновете на Ливърпул

Далеч по-достъпен за привържениците беше друг бивш футболист на Ливърпул - Фабиньо. Бразилският полузащитник се спря при очакващите го фенове, раздаде автографи и позира за снимки.

Трабзонспор пристигна в българската столица за двубоя с ЦСКА от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата е в четвъртък, 26 ноември, от 22:00 часа на обновения стадион "Българска армия".

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