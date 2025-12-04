Близък до Любо Пенев: Състоянието му е много тревожно, но е стабилен!

„Състоянието на Любо Пенев е много сложно, много тревожно, но той е стабилен. Чака решение за лечение“. Това заяви човекът открил Ел Голеадор за испанския футбол – Хуанхо Родри. Той говори в предаването „La Tribu“ на радио „Марка“ като потвърди, че легендарният нападател е отслабнал страшно много. По думите на Родри Пенев е свалил 30 килограма за по-малко от един месец.

Родри разкри, че планираното лечение е базирано на имунотерепия. То ще бъде насочено към забавяне на прогресията на метастазите, които са се разпространили и в други органи. Испанецът допълни, че всички бивши клубове на Любослав Пенев най-вероятно ще му помогнат финансово в битката с коварната болест.

Какво обясни Хуанхо Родри

„Състоянието му е много сложно, много тревожно, но той е стабилен. Чака решение за лечение. Любо е свалил 30 килограма за по-малко от месец. Той е диагностициран с рак на бъбреците, който се е разпространил в други органи. Планираното лечение - базирано на имунотерапия, ще бъде палиативна, насочена към забавяне на прогресията на метастазите“.

„Предполагам, че всичките му бивши клубове ще помогнат. Любо е символ на валенсианизма от дълго време. Никога не съм виждал толкова силна реакция от феновете. Скандирането „Любо, Любо“ беше почти синоним на самата Валенсия“, обясни Хуанхо Родри.

