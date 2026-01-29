Емил Данчев похвали селекцията в ЦСКА и отличи един от новите, който може да блесне при „армейците“

Футболният мениджър и бивш изпълнителен директор на ЦСКА Емил Данчев коментира зимната селекция в „червения“ клуб. Агентът на Димитър Бербатов говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като сподели, че ръководството на „армейците“ се е справило отлично с привличането на новите, за да могат те да бъдат на разположение на Христо Янев още от първия ден на подготовката за пролетния дял на шампионата.

Емил Данчев също така отличи едно от новите попълнения на ЦСКА като сподели, че той може да свърши много работа на българския гранд. Става въпрос за юношата на „червените“ Андрей Йорданов. 23-годишният ляв краен защитник пристигна в тима от състава на Ботев Пловдив.

„Подборът е сполучлив и много навременен“

„Мисля, че е рано да давам конкретна оценка на новите попълнения в ЦСКА. Гледах контролите, но от там не мога да преценя, трябва да им дадем време все пак. Аз лично съм сигурен, че подборът този път ще е сполучлив, а и се получи много навременен. Селекцията бе подготвена и бързо направена, за да може тези футболисти да водят подготовка с отбора“.

„Аз лично очаквах още играчи в отбрана да бъдат привлечени, а там личи името само на Андрей Йорданов, който е находка за мен в тази селекция. Това като цяло е добре за българския футбол, че той идва в ЦСКА, защото неговата позиция е много важна и за националния отбор, а той сега ще може още повече да се докаже. Работил е с Христо Янев в Пирин, което означава, че привлечен по желанието на треньора, което говори добре. Аз лично мисля, че той ще създаде полезна конкуренция с Мартино, а Ицо ще му даде доста шансове да покаже на какво е способен“, каза Емил Данчев.

