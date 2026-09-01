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Ето кога ще се играят дербитата Левски - Лудогорец и Ботев Пд - Локо Пд

01 септември 2026, 11:47 часа 431 прочитания 0 коментара
Снимка: Василен Драгомански
Ето кога ще се играят дербитата Левски - Лудогорец и Ботев Пд - Локо Пд

Българският футболен съюз, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърдиха програмата за 9-ия и 10-ия кръг на Първа лига. В нея вече са определени датите и началните часове на едни от най-интересните сблъсъци, включително пловдивското дерби и големия мач между Левски и Лудогорец.

Левски приема Лудогорец на 20 септември, дербито на Пловдив - на 13 септември

Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив ще се проведе на 13 септември, неделя, от 20:30 часа. Двубоят е част от програмата на 9-ия кръг, който ще започне два дни по-рано с мача Черно море - Локомотив София. В същия кръг ЦСКА ще приеме Арда на 12 септември от 21:15 часа, а ден по-късно Левски ще гостува на Ботев Враца от 17:45 часа. Лудогорец пък ще домакинства на Септември на 14 септември от 20:30 часа.

Голямото дерби на 10-ия кръг ще противопостави Левски и Лудогорец на стадион "Георги Аспарухов". Шампионът ще приеме разградчани на 20 септември, неделя, от 20:30 часа. В същия кръг е предвиден и сблъсъкът между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Той ще се играе на 20 септември от 17:45 часа.

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9-и кръг:

11 септември

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21:00 – Черно море – Локомотив София

12 септември

19:00 – ЦСКА 1948 – Дунав

21:15 – ЦСКА – Арда

13 септември

15:15 – Славия – Спартак Варна

17:45 – Ботев Враца – Левски

20:30 – Ботев Пловдив – Локомотив Пловдив

14 септември

20:30 – Лудогорец – Септември

Левски - Лудогорец

10-и кръг:

18 септември

20:00 – Славия – ЦСКА 1948

19 септември

14:00 – Дунав – Ботев Враца

16:30 – Септември – Ботев Пловдив

19:00 – Арда – Черно море

20 септември

15:15 – Спартак Варна – Локомотив София

17:45 – Локомотив Пловдив – ЦСКА

20:30 – Левски – Лудогорец

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Левски Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Лудогорец Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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