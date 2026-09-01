Учени откриха 6 неизвестни досега структури в недрата на Земята - какво се крие в тях

Земята се състои от кора, мантия и ядро, което започва на дълбочина около 2900 км и е разделено на външно течно ядро ​​и вътрешно твърдо ядро. Геоложките процеси в мантията водят до движения на литосферните плочи по повърхността на нашата планета. Това причинява земетресения.

Геолозите са изследвали няколко хиляди земетресения през последните 35 години и, използвайки сеизмичните вълни, които те причиняват, са успели да открият неочаквани дребномащабни структури близо до границата между мантията и ядрото на Земята. Но те също така са открили 6 неизвестни досега големи структури. Изследването е публикувано в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, пише ScienceAlert.

Новото откритие на учените в ядрата на Земята

Когато се случи земетресение, по-силни и по-слаби сеизмични вълни преминават през вътрешността на Земята и могат да бъдат засечени от специални детектори. По-слабите сеизмични вълни близо до границата между ядрото и мантията могат да достигнат детектора преди по-силните. Чрез анализ на времето, необходимо на вълните да пътуват, е възможно да се видят скрити структури дълбоко в Земята.

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Докато предишни изследвания сочеха наличието на привидно произволни структури в долната мантия, които изглеждаха изолирани една от друга, новото изследване показва нещо различно. Оказва се, че там има малки структури, някои от които се свързват в големи и непрекъснати области.

Учените смятат, че тези структури вероятно са се образували преди повече от 4 милиарда години и може да съдържат останките на обект, който се е разбил в Земята и е образувал Луната.

Под огромното налягане и температура на границата между ядрото и мантията, материалът може да се промени, образувайки структури с физични свойства, които се различават значително от тези на околната мантия.

Учените са идентифицирали 6 отделни мащабни структури, разположени под Евразия, Централна Азия и южната част на Атлантическия океан.

Тези структури могат да повлияят на движението на мантията и температурата на магмата под вулканите. Това може да определи дали ще се случи изригване и колко силно ще бъде то. Те могат също така да дадат на учените информация за това как са се образували литосферните плочи.

Междувременно учените предложиха нова теория за възникване на живота на Земята. Историята на нашата планета обхваща повече от 4,5 милиарда години и през този период тя е била дом на огромен брой живи същества. Една от основните мистерии за учените е как самият живот е възникнал от първичен „бульон“ от вещества, които очевидно не са били живи, пише Science Alert.

Според ново проучване прагът на живота може да е бил прекрачен не веднъж, а цели два пъти. Изследването, ръководено от екип от университета „Хайнрих Хайне“ в Дюселдорф, се фокусира върху най-простия набор от химични реакции, за които се смята, че са позволили тази трансформация. Резултатите показват, че двете основни линии на живота – бактериите и археите, може да са еволюирали независимо една от друга.

Според биолога Уилям Мартин, съавтор на изследването, е изненадващо, че ензимите, които катализират тези реакции, не са се запазили на еволюционната граница, разделяща бактериите и археите. Според учените, животът се разбира като материя, която реагира на околната среда, абсорбира енергия, расте и се размножава. Дори това твърдение обаче е несъвършено, тъй като повечето от горепосочените действия се отнасят за вирусите, но въпреки това те не се считат за живи същества.