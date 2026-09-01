Официално: Левски подписа исторически договор с най-големите финансови параметри в историята

Левски официално представи компанията 8888 като новия генерален спонсор на клуба. Партньорството влиза в сила от 1 септември и по думите на изпълнителния директор на компанията Димитър Ганев финансовите параметри на договора са най-големите в историята на българския футбол и спорт. Двете страни планират дългосрочно сътрудничество.

Левски обяви новия си генерален спонсор - сделката е сред най-значимите на Балканите

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров определи деня като важен за клуба и заяви, че "сините" се надяват партньорството да позволи надграждане на постигнатото до момента. По-сериозният акцент обаче дойде от Димитър Ганев, който разкри мащаба на сделката.

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"Левски заслужава да има такъв договор. Левски и ние подписваме една сделка, която като финансови параметри е най-голямата в историята на българския футбол и българския спорт. Планираме дългогодишно сътрудничество. Сделката е една от най-значимите на Балканите", заяви Ганев.

Той разкри и интересна подробност около бъдещия стадион на Левски. Ганев е разговарял с новия собственик на клуба Атанас Бостанджиев, който според него е изключително амбициран да реализира проекта за нов стадион. "Надявам се съвсем скоро да водим преговори върху името на новия стадион", добави изпълнителният директор на 8888.

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