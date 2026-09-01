Турски опозиционен журналист опита да избяга в България (ВИДЕО)

Ариф Коджабъйък - турски опозиционен журналист и политически активист, е бил задържан снощи при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Това съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".

Коджабъйък, който създава публицистика с политическа тематика в YouTube, е бил задържан на ГКПП "Капъкуле", след като при проверка на товарен камион със скенер, органите на реда за идентифицирали, че под него се крие човек.

В социалните мрежи беше разпространено видео, на което се вижда как униформените служители отиват до превозното средство и изваждат двама души под него, след което им поставят белезници. Вторият заловен е гражданин на Иран.

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Коджабъйък е имал наложена забрана за напускане на Турция във връзка с обвинение по член в Наказателния кодекс за обида на президента, предаде БТА. Образувано е съдебно производство по указание на Главната прокуратура на Одрин.

Ариф Коджабъйък и шофьорът на товарния камион са задържани, като иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.

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