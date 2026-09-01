"Цялата "Хемус" е прокурорска": Шишков узаконява участъци и започва строителство на нови обороти

"Цялата "Хемус" е прокурорска. Знаете, че аз я нарекох пътя на грабежа. Така или иначе от тази ситуация трябва да се излезе". Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред медиите. Ето защо за излизане от ситуацията той ще предложи на парламента изменение на Закона за устройство на територията, като целта е незаконните строителства, които са допускани някога във времето, да намерят своите законово решение. Това е стара негова теза - още откакто за пръв пър зае поста на регионален министър в служебно правителство.

"Разбира се, че е прокурорски четвърти лот. Става въпрос за едно незаконно строителство 2021 г. и разплатено през 2026 г. Това обаче няма да спре строителството на магистралата", категоричен е Шишков.

"Когато казахме, че оттук нататък ще правим така, че всичко, което ще строим, ще бъде по законов път, не означава, че трябва да прикрием незаконното строителство. Означава, че трябва да направим така, че то да придобие своето законово измерение", обяви още Шишков.

Снимка: МРРБ

Магистрала "Хемус" на нови обороти

Според него в момента страдат и строителите и някои хора ще дават обяснения в други органи. "Важното за нас, за хората е, че магистрала "Хемус" ще започне да се строи на други обороти", посочи още Шишков.

Не е забравил за "Тракия"

Той не е забравил, че трябва да се разшири магистрала "Тракия". "Тя в един момент до разклонението за "Марица" - знаете какво се случва. Много сме изостанали във времето с проектирането на инфраструктурата", смята още Шишков. ОЩЕ: Прокуратурата подхвана скандалния "инхаус" за АМ "Хемус" и тънкия асфалт на Северната скоростна тангента