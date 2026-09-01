Александър Везенков отказал оферта да се върне в НБА

Александър Везенков е отказал възможност да се завърне в НБА, въпреки че е получил конкретно предложение от Минесота Тимбъруулвс. Според информацията на журналиста Михалис Стефану американският клуб е потърсил българската звезда през лятото и му е предложил важна роля в състава, но Везенков е предпочел да остане в Олимпиакос.

От Минесота потърсили Везенков през лятото

Българинът е избрал да продължи кариерата си в гръцкия гранд, където се превърна в една от големите звезди на европейския баскетбол. Решението идва след изключителен сезон, в който Везенков беше избран за MVP на Евролигата.

Интересът на Минесота е показателен за статута, който българският национал продължава да има отвъд океана. Тимбъруулвс е сред силните отбори в НБА, като разполага с голямата си звезда Антъни Едуардс, а през лятото привлече и Ламело Бол.

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Везенков вече има опит в НБА, след като през сезон 2023/24 носеше екипа на Сакраменто Кингс. Той изигра 42 мача, но рядко получаваше достатъчно игрово време, за да демонстрира пълните си качества.

Сега българинът е взел различно решение: вместо отново да опита късмета си в най-силното първенство в света, той остава в Олимпиакос, където има ключова роля и е сред лидерите на отбора.

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