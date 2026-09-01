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"Незначителна контузия стана кошмар, направиха се много грешки": Вуликич повдигна неудобни въпроси към Левски

01 септември 2026, 10:49 часа 748 прочитания 0 коментара

Стипе Вуликич отправи емоционално послание към Левски и неговите привърженици, след като клубът официално обяви преотстъпването му в Септември. Хърватският защитник използва повода, за да разкаже за трудния период около тежката си контузия и продължителното възстановяване. Особено внимание привлякоха думите му, че по пътя са били допуснати "много грешки".

Има ли Левски вина за контузията на Вуликич?

"Когато подписах с Левски, никога не можех да си представя, че нещата ще се развият по този начин. Контузия, която в началото изглеждаше незначителна, се превърна в кошмар. Много грешки бяха направени по пътя, но сега трябва да остана позитивен и да се съсредоточа върху възможно най-бързото възстановяване", написа Вуликич.

25-годишният футболист получи сериозна травма малко след пристигането си на "Герена" и впоследствие претърпя операция. Заради проблемите той записа само пет официални мача за Левски.

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Стипе Вуликич

"Искрено съжалявам, че няма да мога да остана и да помогна на момчетата и да преживея красивия период, който очаква този отбор", добави хърватинът, който продължава да има договор със "сините" до края на 2028 година.

На "Герена" имат доста кадрови проблеми

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Думите му за "многото грешки" оставят известни въпросителни около процеса на възстановяване, особено на фона на кадровите проблеми с контузии, които Левски има през последните месеци. Вуликич обаче не посочи конкретно какви са били допуснатите грешки и не отправи директни обвинения към медицинския или спортно-техническия щаб.

Защитникът благодари на феновете за подкрепата и завърши посланието си с обещание: "Бъдете сигурни, че ще се върна от всичко това още по-силен. До скоро! Само Левски!"

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Левски Стипе Вуликич
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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