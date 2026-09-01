"Незначителна контузия стана кошмар, направиха се много грешки": Вуликич повдигна неудобни въпроси към Левски

Стипе Вуликич отправи емоционално послание към Левски и неговите привърженици, след като клубът официално обяви преотстъпването му в Септември. Хърватският защитник използва повода, за да разкаже за трудния период около тежката си контузия и продължителното възстановяване. Особено внимание привлякоха думите му, че по пътя са били допуснати "много грешки".

Има ли Левски вина за контузията на Вуликич?

"Когато подписах с Левски, никога не можех да си представя, че нещата ще се развият по този начин. Контузия, която в началото изглеждаше незначителна, се превърна в кошмар. Много грешки бяха направени по пътя, но сега трябва да остана позитивен и да се съсредоточа върху възможно най-бързото възстановяване", написа Вуликич.

25-годишният футболист получи сериозна травма малко след пристигането си на "Герена" и впоследствие претърпя операция. Заради проблемите той записа само пет официални мача за Левски.

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"Искрено съжалявам, че няма да мога да остана и да помогна на момчетата и да преживея красивия период, който очаква този отбор", добави хърватинът, който продължава да има договор със "сините" до края на 2028 година.

На "Герена" имат доста кадрови проблеми

Думите му за "многото грешки" оставят известни въпросителни около процеса на възстановяване, особено на фона на кадровите проблеми с контузии, които Левски има през последните месеци. Вуликич обаче не посочи конкретно какви са били допуснатите грешки и не отправи директни обвинения към медицинския или спортно-техническия щаб.

Защитникът благодари на феновете за подкрепата и завърши посланието си с обещание: "Бъдете сигурни, че ще се върна от всичко това още по-силен. До скоро! Само Левски!"

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